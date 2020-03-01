Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.