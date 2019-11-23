Şehit öğretmene 24 Kasım ziyareti

Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye gelirken Tunceli’de 2017 yılında PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, kabri başında anıldı. Şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Yahya, Ahmet, Hayrünnisa Yılmaz ve beraberindekiler şehit öğretmenin kabrine karanfil bıraktı ve dua etti.

BİN TANE OĞUL KAZANDIM

24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü buruk karşıladı. Her annenin evladını görmeyi, koklamayı, yanında olmasını isteyeceğini vurgulayan ve yurdu bir çok yöresinden öğretmenlerin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Yılmaz, “Hayat bize zindan oldu. Keşke benim de oğlum yanımda olmuş olsaydı ve onun Öğretmenler Günü’nü kutlasaydım. Ama ne mutlu ki Necmettin gibi bin tane Necmettin kazandım” dedi.

BİR ANISI, BİR KOKUSU KALDI

Yılmaz, oğluna olan hasretini ifade etmesinin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ara tatilde yanımıza geldiğinde 15 gün bu elimdeki gömleği giydi. Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Bana bir anısı, bir kokusu kaldı. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın.”

ADI ŞANLIURFA’DA YAŞATILACAK

Necmettin Yılmaz’ın ismi, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde kurulan bir kütüphaneye verildi. Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, “Onun isminin bir kütüphanede yaşatılıyor olması ayrı bir önem arz ediyor. Şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.