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  3. Şehit Mehmet Acıbucu memlekete uğurlandı

Şehit Mehmet Acıbucu memlekete uğurlandı

Şehit Mehmet Acıbucu memlekete uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, şehit düştü.

Şehit Çelik’in Türk bayrağına sarılı cenazesinin Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndaki tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konulan şehit Özgür Çelik’in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’nin Develi İlçesi’ne uğurlandı. 


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