Şehit Mehmet Acıbucu memlekete uğurlandı

Şehit Çelik’in Türk bayrağına sarılı cenazesinin Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndaki tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konulan şehit Özgür Çelik’in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri’nin Develi İlçesi’ne uğurlandı.