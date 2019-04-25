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  3. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, aynı bölgede geçen yıl bugün şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş I·smail Cesur'un kanının yerde kalmadığı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, aynı bölgede geçen yıl bugün şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanının yerde kalmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice ilçesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlıgˆı unsurlarınca gerçekleştirilen, "Bayrak-123 Operasyonu"nda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Aynı bölgede geçen yıl bugün tabur komutanlığı emrinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehit edildiği anımsatılan açıklamada, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü aktarıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Akçabudak köyü Hevsel mezrası sınırlarında, 25 Nisan 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit düşmüş, cenazesi memleketi Konya'da toprağa verilmişti.

Cesur'un şehit düşmeden 15 gün önce nişanlandığı bir hafta önce de görev yeri Diyarbakır'a döndüğü öğrenilmişti.

(AA)

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