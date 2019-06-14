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14 Haziran 2019 Cuma 10:35 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:35

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf oldu

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf oldu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül'ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül'ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül'e verirken, duygusal anlar yaşandı.

EREN'İN BÜTÜN NOTLARI 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100' yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Bu anlamlı ziyaret ve Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.  


(İHA)

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