Şehit cenazesinde İYİ Partili vekilden tepki çeken hareket... Namaz kılıyormuş gibi poz verdi

İdlib’deki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ POZ VERDİ

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

Milletvekili Cesur’un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.