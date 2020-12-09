"Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi" yalanına yanıt gecikmedi

Şehit babasının "vergi borcu yüzünden cezaevinde" olduğu yönündeki iddialarla ilgili bir yalanlama da Adana Valiliği'nden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, mevcut hukuk sistemimizde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, şehit babasının "vergi borcu yüzünden cezaevinde" olduğu yönünde iddialara yer verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şehidimizin babasının tahakkuk edilmiş ya da mahkeme kararıyla tespit edilmiş herhangi bir vergi borcu bulunmadığı gibi vergi borcunu yatıramaması nedeniyle de cezaevine girmemiştir. Şehidimizin babasının, 2008-2009'da yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle 'Vergi Kanunu'na muhalefetten yargılandığı Adana 12. Asli Ceza Mahkemesinde 17 Nisan 2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde onanmıştır. Şehidimizin babası M.K, iki ayrı suçtan toplamda 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası almış, Adana 1. İnfaz Hakimliğince de cezanın infazına karar verilmiştir. Şehidimizin babası, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur."

Açıklamada, olayın hukuki sürecinin valilikçe takip edildiği belirtildi.

BİR YALANLAMA DA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Öncelikle belirtmek isteriz ki, mevcut hukuk sistemimizde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

8.12.2020 tarihinde bazı internet siteleri ile gazete haberlerinde yer alan “Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası” başlıklı haber tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içermektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mevcut hukuk sistemimizde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla söz konusu mecralarda yayınlanan haberler, tamamen konuyu saptırmaya, toplum nezdinde şehit kimliğinin kullanılması suretiyle vergi idaresine karşı olumsuz algı yaratmaya yöneliktir.

Haber yapılan konu vergi borcuna yönelik bir husus olmayıp bir ceza davasıdır ve Yargıtay tarafından onaylanılarak infaz aşamasına geldiği görülmektedir.

Tüm hukuk sistemleri suç ve cezaları kanunlarda tanımlamaktadır. Hukuk sistemimizde vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasına yönelik kanuni düzenlemeler yer almakta ve bu suçlara yönelik yargılama süreci Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanununa göre yürütülmektedir.

Başkanlık olarak tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Aziz hatıraları sürekli kalplerimizde olan şehitlerimizin bu tür asılsız ve kasıtlı haberlerle gündeme getirilmesinin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Saygıyla duyurulur.