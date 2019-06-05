Şehit babası üç kardeş şehitlikte bir araya geldi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde yaşayan Hüseyin, Ömer ve Gazi Orçan kardeşler, 1993 ile 2009 yılları arasında birer oğullarını vatani görevleri sırasında terörle mücadelede şehit verdi. Şehit çocuklarının aynı mahalledeki mezarlarını ziyaret eden Orçan kardeşler, “Bu bir rastlantı değil. Bu Allah’ın bizlere verdiği bir nimettir. Biz bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

2’Sİ ŞIRNAK, BİRİ HAKKÂRİ

Hüseyin-Elif Orçan’ın 7 çocuğundan biri olan İsmail Orçan (21), piyade er olarak Şırnak’ta vatani görevini yaparken 26 Ağustos 1993’te Cudi Dağı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. 9 çocuk sahibi Ömer-Eşe Orçan çiftinin oğulları Piyade Er Ramazan Orçan (21) ise 17 Mayıs 2005’te Gabar’da üs bölgesine giderken PKK’lı teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Gazi-Nuriye Orçan’ın 6 çocuğundan biri olan Abuzer ise mahallede ‘Orçan’ soyadının fazla olması nedeniyle soyadını ‘Doğan’ olarak değiştirdi. Abuzer Doğan, daha sonra girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandı. Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan (33) da, kuzenleri gibi, 28 Mayıs 2009’da Çukurca İlçesi'nde PKK’ya yönelik operasyona giderken kayalıklardan düşerek şehit oldu.

ALLAH ÖYLE YAZMIŞ

Evladını ve 2 yeğenini kaybetmenin acısını yaşayan çiftçi Ömer Orçan (72), şehit babası olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Oğlu askerdeyken eve subayların geldiğini belirten Ömer Orçan, “Subaylar anlatmadan önce benim aklıma geldi ‘muhakkak benim oğlum şehit olmuştur’ diye. Yoksa subaylar bize gelmezdi. Hangisinin şehit olacağını Allah bilir. Allah’ım öyle yazmış alnımıza. Şehit oldular elhamdülillah” dedi.

RASTLANTI DEĞİL NİMET

İşçi emeklisi Gazi Orçan (60) da oğlunun ve 2 yeğeninin vatanı korumak için şehit olduklarını ve onlarla gurur duyduklarını söyledi. Yeğenlerinden sonra oğlunun şehit olacağının hiç aklına gelmediğini belirten Gazi Orçan şunları söyledi: “3 kardeşin 3 şehit vermesi bize göre rastlantı da değil, tesadüf de değil. Cenab-ı Allah’ın bizlere verdiği bir nimet bu. Biz bunu bir nimet olarak görüyoruz ve gurur da duyuyoruz.”

ACILARI BİRBİRİNE KARIŞTI

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da 3 kardeş, eşleri ve diğer çocuklarıyla birlikte şehit evlatlarının Beyoğlu Mezarlığı’ndaki mezarlarını ziyaret etti. Aile mezarları temizleyip başında dua etti. Şehit babası Hüseyin Orçan (79) “Bir yandan çok seviniyorum diğer yandan acı yürekten çıkmıyor. Kardeşimin çocuğunun ölüm haberini de duyunca kendimi kaybettim zaten. Sakinleştirici iğne vurmuşlar. Acı acıya karışınca çok zor oldu. Sonra bir kardeşimin çocuğu da şehit oldu. 3 kardeş. Bunların acısı yürekten çıkmıyor işte” diye konuştu. Şehit kuzenlerden Abuzer Doğan’ın eşi Ayşegül Doğan ise aradan 10 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi olduğunu söyledi. Şehit Abuzer Doğan ismini taşıyan okulda memur olarak görev yapan Ayşegül Doğan, eşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, “Kızım babasını doğum gününde kaybetti. Babasının ölüm yıldönümü ile kızımın doğum tarihi aynı tarih. Her yıl ilk önce babasının mevlidini okutur, ardından da kızımın doğum gününü kutlarız” dedi.