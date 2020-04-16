Şehit annesini, oğlunun mezarına polis götürdü

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hulkiye annemiz, İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi aradı. ‘Beni oğluma götürün, bekler’ dedi. ‘Baş üstüne’ dedik. Annemiz ile Kıbrıs şehidimiz Hakan’ı buluşturduk. Şehidimizin kabri nur olsun. Hürmet ve Vefa ile...” ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya’nın paylaşımında yer verdiği annenin 1994’te Kıbrıs’ta şehit olan Hakan Arı’nın annesi Hulkiye Esmer olduğu öğrenildi.