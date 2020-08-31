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  3. Şehit annesi yürekleri dağladı! 'Evladıma söz verdim, ağlamayacağım'
31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:03 | Son Güncelleme:

Şehit annesi yürekleri dağladı! 'Evladıma söz verdim, ağlamayacağım'

Şehit annesi yürekleri dağladı! 'Evladıma söz verdim, ağlamayacağım'

Ağrı'da şehit olan askerlerden Ceyhun Arslantürk'ün Ordu'daki cenazesinde anne, “Evladım şehit olmadan beni aradı. ‘Ağlamayacağım' diye ona söz verdim” dedi. Şehit İdris Şahin'in cenazesinde de teröre öfke vardı.

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk, memleketi Ordu’da toprağa verildi. Törende anne Gülsüm Arslantürk’ün “Oğluma söz verdim ağlamayacağım, kahraman evladım, şehit olmadan önce beni aramıştı, ağlamayacağıma dair söz verdim” demesi yürekleri dağladı. 23 yaşındaki şehit Ceyhun Arslantürk, sabah saatlerinde Kacalı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı.

ASKER SELAMI VERDİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından Perşembe İlçesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Eski Cami’ye getirildi. Yakınları şehidin tabutuna son kez sarılarak gözyaşı dökerken, Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Cumhur Arslantürk’ün kucağında bulunan çocuğunun şehidi asker selamıyla uğurlaması dikkat çekti.  

‘SÜPER KAHRAMAN  OLDU’ 

Oğlunun naaşına sarılan Gülsüm Arslantürk, askeri kamuflaj giyen oğlu Kuzey’i kucağına alarak, “Üzülme oğlum, ağabeyin süper kahraman oldu” diyerek gözyaşı döktü. Baba Cumhur Arslantürk ise güçlükle ayakta durabildi.

NİŞAN KRAVATINI TABUTA KOYDULAR 

Aynı çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin’in cenazesi memleketi Mersin’de toprağa verildi. Törene, şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri, yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe katıldı. Evlilik hazırlığı yaptığı ve 15 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen şehidin tabutuna nişanlandığında giydiği gömlek ile kravatı konuldu.

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