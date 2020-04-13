Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının ne zaman biteceği merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok tedbir alınmaya devam ediliyor. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgelerde, bazı yolculukların seyahat izin belgesine tabi olacağı yazılmıştı. Ayrıca 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar da durduruldu. Seyahat kısıtlaması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüse karşı alınan önlemler arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamıyor. İlk etapta 15 gün için alınan kararın uzatılması bekleniyor.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

81 ilin valiliklerine gönderilen genelgelerde, bazı yolculukların seyahat izin belgesine tabi olacağı yazılmıştı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan ya da 65 yaş ve üzerinde olan yolculara idari para cezası uygulanıyor. Seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgınına karşı "valilik izni" ile şehirlerarası seyahat dönemi resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.

Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.