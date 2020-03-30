Şehirler arası yolculuk yasaklandı mı? Kendi aracımla şehirler arası yolculuk yasak mı?

Kendi aracımla şehirler arası yolculuk yasak mı? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında seyahate sınırlama getirildi. Şehirlerarası yolcu taşımalığında artık seyahat izni alınacak.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAKLANDI MI?



Dün 81 ilin valiliklerinde toplantılar gerçekleştirildi. 30 büyükşehirde, seyahatler dün akşamdan itibaren izine bağlandı. Seyahat yasağı, yalnızca otobüs ve tren gibi birden fazla insanın yolculuk yaptığı araçlarda kısıtlandı.

KENDİ ARACIMLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAK MI?



Özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşların bu kısıtlamaya dahil olmadığı açıklandı. Tedavi ihtiyaçları sebebiyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar Valilik izniyle yolculuk yapabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüsü sebebiyle şehirler arası otobüs taşımacılığına sınırlar getirildi. Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.