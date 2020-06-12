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  3. Şehirler arası ulaşımda indirim!
12 Haziran 2020 Cuma 01:03 | Son Güncelleme:

Şehirler arası ulaşımda indirim!

Şehirler arası ulaşımda indirim!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tebliğine göre, şehirler arası otobüs biletlerinde uygulanan tavan ücrette indirime gidildi. Yeni düzenlemeyle, tarifede yaklaşık yüzde 30 indirim yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle yolcu taşımacılığında tavan ücret tarifesi oluşturmuştu.

Yeni düzenlemeyle, tarifede yaklaşık yüzde 30 indirime gidildi.

Yurt içi taşımacılıkta 101 ile 115 kilometre arasına 100 lira olarak belirlenen tavan ücret, 70 liraya indirildi.

Önceki tarifede 500 lira olan 2 bin kilometre ve üzeri ücreti de 375 liraya çekildi.

Ücret tarifesi kilometre aralıklarına göre, 70 lira ile 375 lira arasında düzenlendi.

(TRT Haber)

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