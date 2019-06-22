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Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

YSK kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıseçimi propaganda dönemi, saat 18.00'de bitti ve yayın yasakları başladı.

Yenilenen seçime ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanan seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00'de sona erdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10. günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

(AA)

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