Seçim sonuçları canlı izle son dakika! 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı takip et

Seçim sonuçlarını canlı izlemek isteyen vatandaşlar ekranların ve internetin başına geçti. 23 Haziran 2019 seçimlerinde son dakika gelişmeleri, seçim sonuçları oy oranları seçmenler tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için milyonlarca seçmen bugün sandık başındaydı. Türkiye’de daha önce yapılan seçimlere oranla 23 Haziran seçimlerinde katılım oranının baya yüksek olduğu değerlendiriliyor. 23 Haziran 2019 seçim sonuçları oy oranlarını seçim yasağı kalkar kalkmaz vatandaşlar takip edebilecek. Saat 17.00’da oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçilecek. Seçim sonuçları son dakika gelişmelerini sitemiz üzerinden canlı takip edebilirsiniz.





SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE SON DAKİKA!

23 HAZİRAN 2019 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI CANLI TAKİP ET

İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel’in yarışı devam ediyor. Seçim sonuçları milyonlarca seçmen tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçları oy oranları ülke ve dünya genelinde de merak edilen konular arasında yer alıyor. Oy kullanan milyonlarca seçmen sandıktan çıkacak sonuca kilitlenmiş durumda… İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmenin sandık başına gittiği ön görülüyor.

KISITLI SEÇMENE ŞERH

Kısıtlı olduğu halde 31 Mart’ta oy kullanan, ancak yapılan itirazlar sonucu kısıtlılığı ortaya çıkan kişiler ile 31 Mart’tan sonra aldığı hüküm, askerlik ve vefat nedeniyle seçme hakkını kaybedenlerin listedeki isimlerinin yanına “oy kullanamaz” şerhi düşüldü. Oy verme saati sona erdiğinde, oylarını kullanmak için sıra bekleyen varsa, Sandık Başkanı tarafından yapılacak sayım ve kimlik tespiti ile bu seçmenler oy verebilecekler.

TEK PUSULA TEK ZARF

• Sandığa giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan; Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi belgelerden birini mutlaka yanınıza alın.

• Nerede ve kaç no’lu sandıkta oy kullanacağınızı gösteren seçmen bilgi kağıdını da beraberinizde götürün.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

• Kabine girmeden telefonunuzu sandık kuruluna bırakın.

• Seçmen bilgi kağıdınızı ve kimliğinizi sandık kurulu görevlisine verin ve listede adınızı bulun. Size beyaz renkte tek oy pusulası, tek zarf ve üzerinde “evet” veya “tercih” yazan mühür verilecek.

• Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz partinin altındaki yuvarlak alana “evet” mührünü basın. Mührün dışarı taşmamasına dikkat edin.

• Oy pusulasının bulunduğu zarfı şeffaf sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yeri imzalayın