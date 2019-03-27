Yerel seçim anket sonuçları – 31 Mart seçimleri son anket sonucunda kim önde?

Son anket sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerel seçim anket sonuçlarında kim önde? 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Kurtulmuş açıklamasında, “Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor.” dedi. Güncel sonuçları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANKARA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Kurtulmuş açıklamasında, “Başlangıçta kararsız seçmen kitlesi biraz fazlaydı. Yılbaşından sonra gelişen süreçte kararsız kitle süratle eriyor. Onlar da AK Parti etrafında buluşuyor, bunu görüyoruz. Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor.” dedi.

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Sabah’ın haberine göre, ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul, Adana, İzmir, Eskişehir ve Antalya illerini kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.