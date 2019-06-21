Seçim anketi sonuçları 2019! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son oy oranları

Seçim anketi sonuçları seçim yaklaştıkça daha da merak edilir hale geldi. Türkiye'nin gözü kulağı artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde... İstanbul'da seçimlerin iptal kararını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. Pazar günü tekrarlanacak seçimler öncesinde de anket araştırmaları devam ediyor. Son olarak ORC son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte ORC'nin açıkladığı seçim anketinde oy oranları...



ANKET SONUÇLARINDA KİM ÖNDE?

ORC araştırma şirketinin yaptığı ikinci anket çalışmasının sonucu açıklandı. Araştırmada vatandaşlara, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu yöneltildi.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu araştırmaya göre AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oy oranını yükselterek %48,3’e çıkardı. CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise %47,7 oy aldı. Diğer kategorisinde 0,6, kararsız kategorisinde ise %3,6 oy oranı oldu.

ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik gerçekleştirdiği 2. anket çalışmasıdır. ORC son anket çalışmasını (seçim tahmini) 21 Haziran'da açıklayacaktır.