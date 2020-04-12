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  3. Sean Penn gönüllü korona testi yapıyor

Sean Penn gönüllü korona testi yapıyor

Sean Penn gönüllü korona testi yapıyor

Sean Penn gönüllü korona testi yapıyor

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn’in, koronavirüs ile mücadelede gönüllü bir ekiple birlikte test yaptığı bildirildi. Penn, kurucusu olduğu Toplumsal Organize Yardım Çalışması (CORE) isimli örgütün 60 gönüllü çalışanı ve Los Angeles Belediyesi itfaiyecilerinin yardımıyla bölgede koronavirüsün yayılmasını engellemek ve pozitif vakaları erken teşhis etmek için çalışmalara başladı.

Yaşadığı Malibu bölgesindeki test çalışmalarına katılan Penn, “Bu çabalarımız, testlerin hızlı uygulanmasını sağlayarak hayat kurtarabilir ve kaynaklarımızın gereksiz tüketilmesini engelleyebilir” ifadelerini kullandı. Penn, kar amacı gütmeyen diğer kuruluşları da Kovid-19 testlerinin hızlı bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

6 BİN 500’DEN FAZLA TEST

Salgınla mücadele çalışmalarına 30 Mart’ta başlayan kuruluşun, şu ana kadar 6 bin 500’den fazla ücretsiz test yaptığı ve Los Angeles’ta 4 ayrı merkezde yardımçalışmalarında bulunduğu bildirildi.


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