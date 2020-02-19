Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto 19 Şubat 2020 sonuçları açıklandı mı?

MPİ Şubat Sayısal Loto sonuçları geri sayım başladı! Kolay yoldan para kazanmak isteyen binlerce kişi 19 Şubat Sayısal Loto sonuçları şanslı rakamlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘millipiyango.gov.tr’ adresinden yayınlanıyor. Sayısal Loto oyununun bir önceki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 898.134,22 TL’nin sahibi olmuştu. Haberimiz içerisinden 19 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları 21.45, Cumartesi akşamları ise 21.15’te açıklanıyor. Sonuçları yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI

15 Şubat sonuçları: 05, 15, 24, 27, 30, 34

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.