Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto 17 Temmuz çekiliş sonuçları, şans oyununu oynayan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi her hafta belirlediği günlerde şans oyunu çekilişlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Son yapılan çekilişte kazandıran rakamlar 6, 10, 12, 21, 26 ve 27 oldu. Haberimiz içerisinden 17 Temmuz Sayısal Loto çekilişi ile ilgili son dakika açıklamalarını öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO 17 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 17 Temmuz 2019 sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

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Sayısal Loto’da çıkan talihli rakamlar şöyle: 6, 10, 12, 21, 26 ve 27 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.