MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları 9 Mayıs 2020 şanslı rakamları haberimizde...

MPİ Sayısal Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler Sayısal Loto sonuçları 9 Mayıs 2020 şanslı rakamlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Kızılay’da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Peki, Mayıs Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...



SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 MAYIS 2020 BELLİ OLDU!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş 'mpi.gov.tr' adresi üzerinden yaıynlandı. İşte şanslı rakamlar...

Sayısal Loto 9 Mayıs 2020 sonuçları: 19, 22, 23, 30, 38, 49

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …