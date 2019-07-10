Sayısal Loto 10 Temmuz sonuçları açıklandı mı? 2019 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan giderek artıyor. 1 Temmuz Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango İdaresi şans oyunlarını belirlediği günlerde gerçekleştiriyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yapılıyor. Vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını ve biletlerini sorgulamayı bekliyorlar. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son çekilişte kazandıran numaralar 4, 7, 14, 23, 27 ve 42 olarak belirlendi. 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde sizlerle.

SAYISAL LOTO 10 TEMMUZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 10 Temmuz çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde olacaktır.

SAYISAL LOTO 6 TEMMUZ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1233. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 7, 14, 23, 27 ve 42 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 200 kişi, 4 bin 152 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 982 kişi, 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 149 bin 879 kişi, 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.

İzmir'in Buca ilçesindeki bayinin yetkililerinden Emrah Çelik, "Altıncı kez büyük ikramiye veriyoruz. Talihlimize hayırlısı olsun diyoruz, sağlıkla harcamak nasip olsun" dedi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.