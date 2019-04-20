Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sayısal Loto 10 Nisan 2019 çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto 10 Nisan 2019 çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto 10 Nisan 2019 çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6.kez devir yaşandı ve 8.136.832,87 TL değerindeki ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

x

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 10 Nisan akşamı da şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor.

10 NİSAN 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6.kez devir yaşandı ve 8.136.832,87 TL değerindeki ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 109 kişi 4.683,90 TL, 4 bilen 5.436 kişi 70,70 TL, 3 bilen 102.147 kişi 10,60 TL değerinde ikramiye kazandılar. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'in dakikalar içinde sildiği paylaşımı neydi?
Pelin Akil doğum yaptı! Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri dünyaya geldi
Gönül Yazar'dan üzücü haber
Khal Drogo'yu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur evine mi döndü?
Adana merkezli 4 ilde özel harekat ekiplerinin de destek verdiği 600 polisle droneli torbacı operasy

Şafak vakti droneli, 600 polisli torbacı operasyonu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eksi 10 derecede romantik düğün albümü çekimi

Yeşil ve mavinin Adı: Özdere