Sayısal Loto 10 Nisan 2019 çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 10 Nisan akşamı da şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor.

10 NİSAN 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6.kez devir yaşandı ve 8.136.832,87 TL değerindeki ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 109 kişi 4.683,90 TL, 4 bilen 5.436 kişi 70,70 TL, 3 bilen 102.147 kişi 10,60 TL değerinde ikramiye kazandılar.