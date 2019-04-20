Sayısal Loto 10 Nisan 2019 çekiliş sonuçları açıklandı
Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6.kez devir yaşandı ve 8.136.832,87 TL değerindeki ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 10 Nisan akşamı da şans oyunu sevenler tarafından araştırılıyor.
10 NİSAN 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6.kez devir yaşandı ve 8.136.832,87 TL değerindeki ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilen 109 kişi 4.683,90 TL, 4 bilen 5.436 kişi 70,70 TL, 3 bilen 102.147 kişi 10,60 TL değerinde ikramiye kazandılar.