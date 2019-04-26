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  3. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Akıncı SİHA pek yakında göklerde...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Akıncı SİHA pek yakında göklerde...

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Akıncı SİHA pek yakında göklerde...

Türkiye insansız hava aracı teknolojisini yeni ürünlerle ileriye taşıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TSK'nın havadaki yeni gücü olacak Akıncı SİHA’sının yakında göklerde olacağını duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi Twitter hesabından Türkiye'ye göklerde sınıf atlatacak, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı SİHA'sının görüntülerini paylaştı. İsmail Demir'in "Milli alt sistemleriyle Akıncı SİHA pek yakında göklerde..." mesajıyla paylaştığı videoda Akıncı SİHA'nın özellikleri yer alıyor. 

MİLLİ SİSTEMLERLE DONATILACAK

Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı, yakında güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak. "Uçan balık" olarak da nitelendirilen "Uçan balık" olarak da nitelendirilen Akıncı SİHA hem keşif gözetleme hem de anlık imha kabiliyeti bünyesinden barındırıyor. Milli olarak geliştirilen/geliştirilecek sistemlerle donatılacak olan Akıncı SİHA taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

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star.com.tr

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