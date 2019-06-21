Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8137
  • 6,5747
  • 259.457
  • 93.769
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı! F-35 gerilimi Türk Savunma Sanayi'ni nasıl etkiler?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı! F-35 gerilimi Türk Savunma Sanayi'ni nasıl etkiler?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı! F-35 gerilimi Türk Savunma Sanayi'ni nasıl etkiler"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan S-400 alımı ve ABD'yle yaşanan F-35 gerilimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. F-35'ler için yaptığımız üretimler var diyen Demir, "Bunlarla ilgili ortaklıktan çıkartmak değilde zorlaştırıcı konular gelebilir gündeme ama nihayetinde zor bir dönemden geçebiliriz. Bunlara karşı Türk savunma sanayi kendi tedbirlerini alır" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İşte Demir'in konuşmalarından satır başları:

RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI

9 ülkenin ortak olduğu bir program, bir ortaklık çerçevesi Bu ortaklıktan herhangi bir ülke 'Ben seni çıkardım' deyip çıkarma hakkına sahip değildir. Bu konu bir tarafın kararıyla 'Biz sizi çıkarttık' denecek bir konu değil. Ortakların tümünün oturup oy birliğiyle karar alması gereken bir konu. Tek taraflı 'Ben seni çıkarttım güle güle' diye bir şey ortaklık anlaşmasında, metinlerinde yer almayan ve orada da hiç bahsi geçmeyen bir konu.

F-35 GERİLİMİ 
Türk Savunma Sanayii'ni nasıl etkiler?
Tabi ki şu an F-35'ler için yaptığımız üretimler var. Bir dizi katılımımız var. Bunlarla ilgili ortaklıktan çıkartmak değilde zorlaştırıcı  konular gelebilir gündeme ama nihayetinde zor bir dönemden geçebiliriz. Bunlara karşı Türk savunma sanayii kendi tedbirlerini alır, ihracat fırsatlarını daha çok değerlendirir. Ama zorluklar herhalde insanın bünyesi içinde böyle. O zorluğu geçirdiğiniz zaman daha kuvvetli çıkarsınız o cendereden.

Bizler kararlı oldukça, kendimize ve milletimize güvendikçe, ve bu konuda direnç gösterdikçe daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Fakat şunu vurgulamam gerekiyor. Biz dostluk ilişkilerine, stratejik ortaklık ilişkilerine sadık olacağımızı ve attığımız imzaların gereğini yapacağımızı defalarca dillendiriyoruz. Dostlarımızın, müttefiklerimizin endişeleri neyse bunları gidermek konusunda her türlü diyaloğa açık olduğumuzu defalarca dillendirdik. Bu konuda bir inatçılık, 'bir zarar görürseniz görün, bize ne' gibi bir tavır asla ve kata olmadı, olmuyor bunu defalarca anlattık. Ama bu zararın ne olduğuyla ilgili de hiç bir şey işitmedik henüz.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Berkay Arda Turan'a çağrı yaptı: Arda'nın yapması gereken tek şey var...
<p>Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park bölgesinde üretilen ‘HP Robocop’ is

Robot Polis İlk Devriyesine Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en pahalı 20 futbolcusu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları