Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı! F-35 gerilimi Türk Savunma Sanayi'ni nasıl etkiler?

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İşte Demir'in konuşmalarından satır başları:

RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI

9 ülkenin ortak olduğu bir program, bir ortaklık çerçevesi Bu ortaklıktan herhangi bir ülke 'Ben seni çıkardım' deyip çıkarma hakkına sahip değildir. Bu konu bir tarafın kararıyla 'Biz sizi çıkarttık' denecek bir konu değil. Ortakların tümünün oturup oy birliğiyle karar alması gereken bir konu. Tek taraflı 'Ben seni çıkarttım güle güle' diye bir şey ortaklık anlaşmasında, metinlerinde yer almayan ve orada da hiç bahsi geçmeyen bir konu.

F-35 GERİLİMİ

Türk Savunma Sanayii'ni nasıl etkiler?

Tabi ki şu an F-35'ler için yaptığımız üretimler var. Bir dizi katılımımız var. Bunlarla ilgili ortaklıktan çıkartmak değilde zorlaştırıcı konular gelebilir gündeme ama nihayetinde zor bir dönemden geçebiliriz. Bunlara karşı Türk savunma sanayii kendi tedbirlerini alır, ihracat fırsatlarını daha çok değerlendirir. Ama zorluklar herhalde insanın bünyesi içinde böyle. O zorluğu geçirdiğiniz zaman daha kuvvetli çıkarsınız o cendereden.

Bizler kararlı oldukça, kendimize ve milletimize güvendikçe, ve bu konuda direnç gösterdikçe daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Fakat şunu vurgulamam gerekiyor. Biz dostluk ilişkilerine, stratejik ortaklık ilişkilerine sadık olacağımızı ve attığımız imzaların gereğini yapacağımızı defalarca dillendiriyoruz. Dostlarımızın, müttefiklerimizin endişeleri neyse bunları gidermek konusunda her türlü diyaloğa açık olduğumuzu defalarca dillendirdik. Bu konuda bir inatçılık, 'bir zarar görürseniz görün, bize ne' gibi bir tavır asla ve kata olmadı, olmuyor bunu defalarca anlattık. Ama bu zararın ne olduğuyla ilgili de hiç bir şey işitmedik henüz.