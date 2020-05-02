Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Canan Kaftancıoğlu ağız değiştirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, fotoğrafları çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı'na daha önce parti tarafından talimat verildiğini açıklamıştı. TRT Haber'in haberine göre, Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinde talimat verildiğini reddetti.

İlk soruşturma, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açıldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bunun parti talimatı olduğunu söyleyince, onun hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı.

"Suçu ve suçluyu övme ile suça azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu geçtiğimiz gün Anadolu Adalet Sarayı'nda 1 buçuk saat ifade verdi.

Daha önce talimat verdim diyen Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinde reddetti

Kaftancıoğlu savcılık ifadesinde, İlçe Başkanı'na talimat verdiklerini reddetti. CHP İl Başkanı, "Tüm parti mensuplarımızın yasalardan kaynaklı görevlerini doğru icra etmeleri yönünde genel talimatımız her daim olmaktadır" dedi. Suat Özçağdaş'ın Altun'un evini ya da şahsına özel bir mahalli fotoğraflamadığını iddia eden Kaftancıoğlu, "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.

Kaftancıoğlu, çekilen fotoğraflarda konutun belli olmadığını, sadece kesilmiş ağaçların görüldüğünü iddia etti.

Canan Kaftancıoğlu ifadesinde, yargı kararıyla kesinleşmiş bir suç olmadığını da belirterek, "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasını da reddetti.