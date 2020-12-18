Savcılık harekete geçti: Tepki çeken konuşmanın kayıtları istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda büyük tepki çeken Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun, bir TV kanalında katıldığı programda yaptığı konuşmasının kayıtlarını istedi.

DHA'da yer alan habere göre, başsavcılık konuşmayı inceledikten sonra, içeriğinde hukuki olarak suç unsuru olup olmadığını değerlendirecek. Bu aşamada suç unsuru tespit edilirse soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacak.

Kamuoyunda tepki çeken sözleri nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun konuşma kayıtlarının istendiği öğrenildi. Prof. Sofuoğlu’nun bir TV kanalındaki programda yaptığı konuşma incelendikten sonra içeriğinde hukuki olarak suça konu bir unsur olup olmadığı değerlendirilecek. Bu aşamadan sonra suç unsuru tespit edilirse Prof. Sofuoğlu’nun toplumda büyük tepkiye neden olan sözleriyle ilgili soruşturma yürütülecek. Savcılığın değerlendirmeyi tamamladıktan sonra Prof. Sofuoğlu’nun ifadesine başvurabileceği kaydedildi