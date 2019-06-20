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  3. Savcı Sayan'dan Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesine dikkat çeken yorum

Savcı Sayan'dan Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesine dikkat çeken yorum

Savcı Sayan'dan Küçükkaya ve İmamoğlu görüşmesine dikkat çeken yorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'MİT tırları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar, Küçükkaya’nın otelde İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu söylüyorlar...' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartıştığı ortak yayın öncesi adaylardan Ekrem İmamoğlu'nun yayının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya ile oteldeki görüşmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
 
Öte yandan İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi 46 dakikalık görüşmesini kamuoyuna duyuran medya kuruluşları muhalefet cephesi tarafından suçlu görülüyor.
 
Bazı köşe yazarları ise, Küçükkaya ve İmamoğlu'na soru yöneltmek yerine, 'gayrı ahlaki görüşme'ye ait görüntülerin medyaya yansımasına öfkelendi.
 
SAVCI SAYAN'DAN ''MİT TIRLARI'' GÖNDERMESİ
 
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Küçükkaya-İmamoğlu arasında yayın öncesi gerçekleşen gizli görüşmenin kamuoyuna yansımasını hazmedemeyenlerle ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu.
 
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Sayan, ''MİT tırları ve devletin sırlarını ifşa etmeyi gazetecilik sayanlar,  Küçükkaya’nın otelde  İmamoğlu ile basılma görüntülerini ifşa etmenin suç olduğunu  söylüyorlar... Samimiyete bakar mısınız...!'' ifadelerini kullandı.

(star.com.tr)

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