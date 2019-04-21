Savaşçı dizisinde gerilim gittikçe yükseliyor!

Savaşçı 70. bölümde, Kılıç Timi ateş çemberinde! Astsubay Bayram komutasındaki Kılıç Timi, Lazar ve adamları tarafından pusuya düşürülmüştür. Kılıç Timi bombanın infilak etmesiyle savrulan İlyas’ın şehit mi oldu gerilimini yaşarken, aynı zaman da Kağan ve Haydar komutanlarını kurtarmak için teröristleri bir an önce püskürtmek zorundadır...

Diğer tarafta ise Elsa ve Melik’in farklı bir saldırı yöntemiyle karşı karşıya kalan Kağan, Yörük Haydar ve Kıbrıslı Batur’un pes etmeye niyeti yoktur. Ancak son anda gelişen beklenmedik bir durum Elsa ve Melik kadar Kağan ve Haydar’ı da şaşkına uğratacaktır. Olayların seyri bir anda değişirken, Albay Kopuz gerilimin gittikçe yükseldiği karargâhta, oğlunu dua ederek bekleyen Selver’e iyi bir haber verebilecek midir?