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  3. Savaş çığırtkanlığı yapan HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Savaş çığırtkanlığı yapan HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Savaş çığırtkanlığı yapan HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "Gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da..." sözleri tepki çekmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı.

Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katıldı.

Konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"SAVAŞ DA OLACAK ÇATIŞMALAR DA..."

Soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı eyleme katılımın her gün çoğalmasından rahatsız olan Güven, terörle bağlantısı olan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını bahane edercek sözü PKK’ya getirdi: “Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…”

(AA)

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