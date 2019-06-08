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08 Haziran 2019 Cumartesi 12:15 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:15

'Sarsılmaz Kardeşlik 2019' askeri tatbikatı başladı

'Sarsılmaz Kardeşlik 2019' askeri tatbikatı başladı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz Kardeşlik 2019" ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 180 füze ve top, 21 uçak ve helikopter ile diğer silahların yer aldığı bildirildi.

Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı aracılığıyla iki ordu arasındaki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı tatbikat 11 Haziran'a kadar devam edecek.

(AA)

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