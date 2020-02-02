Şarjdaki telefon dehşete yol açtı! Baraka ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi Bağalanı mevkisinde meydana geldi.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Kadir Gök ve ailesi telefonlarını şarjda bırakarak küçükbaş hayvanlarına bakmak için evden ayrıldı. Bir süre sonra Elif Gök evlerinden dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görünce çevredekilerden yardım istedi. Çevrede su kaynağı olmadığı için vatandaşlar yangına müdahale edemedi.

Bazıları telefonla itfaiyeyi aradı, bazıları da ilaç tankerine su doldurmak için yakınlardaki kanala gitti. Ancak kısa sürede baraka evi alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek, ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri evde patlama riski bulunan mutfak tüpünü de dışarı çıkardı. Elif Gök fenalaşınca olay yerine ambulans çağrıldı. Gök'e sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale edildi.

4 kişilik aile evlerinde 10 bin lira paralanın bulunduğunu beyan edince itfaiye ekipleri nezaretinde Kadir Gök parasının olduğu kısımları kontrol etti. İncelemede paranın yandığı anlaşıldı.



Mahalle sakinlerinden Şehabettin Sezer, "Ev sahipleri keçi, koyun otlatmaya gitmişler. O arada evde yangın çıkmış. Geç haberleri olmuş. Vatandaş söndürmek için mücadele etmiş ama su olmadığı için tanker doldurmaya gitmişler, gelene kadar yangın bütün odaları sarmış" dedi.



Yangına şarja konulan cep telefonunun neden olduğu üzerinde durulurken, yangının kesin çıkış sebebi yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.

(İHA)