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  3. Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular

Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular

Sarıyer'de devrilerek sürüklenen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular

Sarıyer'de devrilerek yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi, kazayı ufak sırıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, Maslak Büyükdere Caddesi'nde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 ZYT 20 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla atıp devrildikten sonra sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü ve yanındaki yolcunun ayakta kontrollerini yaptı.

(AA)


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