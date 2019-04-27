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Sarı Saltuk'un türbesinde kazı yapmışlar!

Sarı Saltuk'un türbesinde kazı yapmışlar!

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi ve "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Lefke Kapısı dışında bulunan, duvar tekniği ve plan özelliklerine göre yaklaşık 600 yıl önceye tarihlendiği belirtilen yapının bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.

Tarihi ve yaptıranı bilinmeyen "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesindeki beton zemin kırılarak bir metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, İznik Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Müdürlükten gelen aralarında sanat tarihçisi ve arkeologların bulunduğu ekip, türbe bahçesinde inceleme yaptı.

Konuyla ilgili çalışmaların yarın da süreceği öğrenildi.

(AA)

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