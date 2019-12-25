Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu mu?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler ‘25 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu mu?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Kırşehir Merkez’e çıkmış, 5+1 bilen 1 kişi 1.835.908,45 TL’nin sahibi olmuştu. Gözler idare tarafından ‘mpi.gov.tr’ adresinde canlı olarak yayınlanan çekiliş sonuçlarında. Şans Topu sonuçları ne zaman çekiliyor? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15’de çekilecek. Çekiliş gerçekleştikten hemen sonra sonuçlar haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

18 Aralık Şans Topu sonuçları: 11, 12, 17, 23, 26 + 03

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,4+1 bilen ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilen talihliler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almak için hak kazanan talihlilerin bir sene içerisinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yılsonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz.