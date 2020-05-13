Şans Topu 13 Mayıs 2020 sonuçları yayınlandı | 987. hafta Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası...
Şans Topu 13 Mayıs 2020 sonuçları şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi ve noter heyeti huzurunda Ankara Kızılay'da düzenlenen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr' adresi üzerinden yayınlanıyor. Şans Topu sonuçları MPİ tarafından saat 21.15'te yayınlandı. Haberimiz içerisinden Şans Topu sonuçları 13 Mayıs şanslı rakamlarına ulaşabilirsiniz.
Şans Topu sonuçları 13 Mayıs Çarşamba günü şans oyunu severler tarafından merak ediliyordu. Şans Topu çekiliş sonuçları saat 21.15'te yayınlandı! Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Ankara Kızılay'da gerçekleştirilen çekiliş ‘mpi.gov.tr’ adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Haberimiz içerisinden 13 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 13 MAYIS 2020 BELLİ OLDU!
Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi heyeti ve noter huzurunda saat 21.15'te açıklandı. İşte şanslı rakamlar...
Şans Topu 13 Mayıs sonuçları: 07, 09, 29, 31, 33 + 13
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GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
6 Mayıs sonuçları: 22, 25, 28, 29, 30 + 05