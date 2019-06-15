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  3. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken, yaralıların kaldırıldığı hastanede polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.

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