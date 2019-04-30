Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent genelinde yaptığı çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ayrıca 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 286 mermi ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

AA