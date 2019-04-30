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  3. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent genelinde yaptığı çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenledi. 

Operasyon kapsamında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına aldı. 

 Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ayrıca 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 286 mermi ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

AA

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