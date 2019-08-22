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  3. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken, 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

AA

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