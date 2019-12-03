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  3. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı oldukları belirlenen 8 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA


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