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  3. Şanlıurfa'da PYD/ PKK üyesi terörist yakalandı

Şanlıurfa'da PYD/ PKK üyesi terörist yakalandı

Şanlıurfa'da PYD/ PKK üyesi terörist yakalandı

Şanlıurfa’da PYD/PKK üyesi bir terörist, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla gizlendiği evde gözaltına alındı.

 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Haliliye ilçe kırsalında adresi tespit edilen PYD/PKK üyesi teröristin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekette geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda adı açıklanmayan PYD/PKK üyesi terörist yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin işlemleri sürüyor.

İHA

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