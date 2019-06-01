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  • Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
01 Haziran 2019 Cumartesi 15:24 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:24

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Mahmut Uçar (38) idaresindeki 63 LE 364 plakalı otomobil,  Şanlıurfa-Halfeti kara yolu ilçe girişinde, Hasan Tunga'nın (27) kullandığı 27 DN  817 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler, araçlardaki Irmak (11), Emine (44), Büşra (5) ve  Gamze Nur Uçar (7), Adil Uslu (31)  ile Yasemin (1), İhsa Nur (2) ve Husne Tunga  (25) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine  kaldırıldı.

(AA)

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