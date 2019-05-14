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  3. Şanlıurfa'da kayan toprak az kalsın faciaya sebep oluyordu

Şanlıurfa'da kayan toprak az kalsın faciaya sebep oluyordu

Şanlıurfa'da kayan toprak az kalsın faciaya sebep oluyordu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Dev kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi. Olayda 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Dev kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, akşam saatlerinde Fırat Nehri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, ilçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık bir ay önce heyelan meydana gelen bölgede yine toprak kayması yaşandı.

Büyük bir gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelen vatandaşlar ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda 2 otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılma başlandı. Heyelan anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

(Habertürk)

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