Şanlıurfa'da bir eczacı koronavirüse karşı tedbir almak için dükkanına streç filmle kapladı
Şanlıurfa'da bir eczane koronavirüse karşı ilginç bir tedbir aldı. Eczacı müşteriler ile teması ve mikrobun yayılımını engellemek için streç film çekti.
Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir eczacı streç film ile mesafe önlemi aldı. Türk Eczacıları Birliğinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor.
Virüsten korunmak için maske ve eldiven takan eczane çalışanları, müşterilerle olan mesafelerini streç film yöntemiyle artırdı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde streç film çekerek paravan oluşturdu.
AA