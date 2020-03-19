Şanlıurfa'da bir eczacı koronavirüse karşı tedbir almak için dükkanına streç filmle kapladı

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir eczacı streç film ile mesafe önlemi aldı. Türk Eczacıları Birliğinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, eczane çalışanları da önlemlerini sürdürüyor.

Virüsten korunmak için maske ve eldiven takan eczane çalışanları, müşterilerle olan mesafelerini streç film yöntemiyle artırdı. Eczaneye gelen müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde streç film çekerek paravan oluşturdu.

AA