Şanlıurfa'da batan tur teknesine ilişkin detaylar ortaya çıktı! Güneşten kaçmaya çalışmışlar

Güneşten korunmak için gölgeye geçen yolcular, Şanlıurfa’nın turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batmasına neden oldu.

İHA'da yer alan bilgilere göre; Turizm ilçesi Halfeti’de tur teknesinin batması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Teknenin, yolcuların güneşli olan bölgeden gölge yere geçmesi sonucu alabora olduğu öğrenildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili incelemede bulunan Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı açıklamada, yolcuların gölgelik kısma topyekün hareketlenmeleri sonucunda geminin yan yattığını söyledi.

Korkutata, ayrıca Mersin Liman Başkanlığı tarafından görevlendirilen üç mühendisin gemide yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir kusura da rastlanmadığı rutin olarak bakımları yapılan geminin herhangi bir evrak eksikliğinin de olmadığını ifade etti.

Güneşten korunmak için gölgeye geçen yolcuların geminin alabora olmasına sebep olduğunu aktaran Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, “Öncelikle şu anda 29 vatandaşımızın da sağlık durumunun iyi olması bizi en mutlu eden kısmı. Araştırma sonucunda geminin resmi olarak gerek bakımları gerek diğer resmi belgelerinde herhangi bir eksiklik olmadığını gördük ancak kazanın nasıl yaşandığı üzerinde görüntülerden aldığımız gerekse vatandaşlardan aldığımız izlenimler güneşin yön değiştirmesi ile vatandaşlarımızın gölgelik kısma topyekun hareketlenmeleri sonucu geminin yan yatması durumu var. Böyle bir hareketlenme sonucu gemi su alıyor.” ifadelerini kullandı.