Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0629
  • 6,767
  • 247.889
  • 85.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Şanlıurfa'da 70 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'da 70 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'da 70 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 70 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Suriye sınırındaki Yağmuralan Mahallesi'nde arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri, bir mağaraya gizlenmiş 70 kilogram el yapımı patlayıcı buldu.

İki tüp içerisinde C4 plastik patlayıcı, amonyumnitrat ve çivi ile hazırlanmış el yapımı bomba, çevrede alınan güvenlik önemlerinin ardından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncuya 19 yıla varan hapis istemi
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
‘O sizin uydurmanız‘
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul´un yeni bölümünde neler olacak

Diriliş Ertuğrul 149. Yeni Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları