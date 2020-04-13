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  3. Sancaktepe'de yapımı süren hastanede beton dökme çalışmalarına başlandı

Sancaktepe'de yapımı süren hastanede beton dökme çalışmalarına başlandı

Sancaktepe'de yapımı süren hastanede beton dökme çalışmalarına başlandı

Sancaktepe'de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gece gündüz süren çalışmalarda bugün hastane inşaatında zemin betonunu dökme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağını açıklamıştı. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde yapımına başlanan 1000 yatak kapasiteli sahra hastanesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca iş makinesi ve kamyon hastanenin bir an önce tamamlanması için aralıksız çalışıyor. Hastane inşaatının altıncı gününde bugün zemin beton dökme çalışmaları yapılıyor.

DHA


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