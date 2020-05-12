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  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yerli maske filtresi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yerli maske filtresi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yerli maske filtresi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sağlık çalışanlarının kullandığı N-95 gibi maskelerin filtreleri yurt dışından ithal ediliyordu. Tübitak ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir inisiyatif başlattık ve filtreleri üretmeyi başardık. Seri üretime geçmek için yatırım projeleri başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Sağlık çalışanlarının kullandığı N-95 gibi maskelerin filtreleri yurt dışından ithal ediliyordu. Tübitak ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir inisiyatif başlattık ve filtreleri üretmeyi başardık. Seri üretime geçmek için yatırım projeleri başladı.

BEZ MASKE STANDARDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Yıkanabilir bez maskelerin tasarımı, kumaş yapısı, koruyuculuğuyla ilgili bütün kalemleri belirleyen, solunabilirlik oranları ile ilgili standartlar yayınladık. Biz bu standartlarda maskelerin en az 5 kere yıkanabilmesi şartını koşuyoruz.

YERLİ TANI KİTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 13 firmamız, test kitlerini üretmeye başladılar. 50’den fazla ülkeye ihraç ediyorlar. Nanoteknolojik bir yapıyı kullanan bir testin prototipini haziran ayında üretmiş olacağız. Belki dünyada ilk defa kullanılabilecek bir hızlı test kitini üretmeyi başaracağız.


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