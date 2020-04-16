Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 2 yeni adım

Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi için tanınan ek süre de 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.

SANAYİCİLERİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan sanayi sektörüne yönelik tedbirler almayı sürdürüyor. Sürekli olarak sektörün nabzını tutan bakanlık, sanayicilerin elini güçlendirecek adımları da peyderpey atıyor.

NİSAN AYI SONUNA KADAR

Bakanlık, son olarak 2 yeni tedbiri hayata geçirdi. Bunlardan biri, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken yıllık işletme cetvelini ilgilendiriyor.

17 NİSANDAN İTİBAREN

Bakanlık, yeni çalışmasıyla Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olacak. Yıllık işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar yetiştiremeyen sanayicilere başvurmaları durumunda 4 aya kadar ek süre verilecek.

Yıllık işletme cetveli erteleme talepleri, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girilebilecek. Bakanlık, talepleri hızlıca sonuçlandıracak.

VİZE ZORUNLULUĞU

Bakanlığın bir diğer yeni çalışması sanayi sicil belgesi vizesi ile ilgili. Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayiciler, 2 yılda bir bakanlığın sanayi sicil sistemi üzerinden vize yaptırıyor.

EPDK KARAR ALDI

Covid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alan bakanlık, vize ek süre uygulamasında değişikliğe gitti. Bakanlığın teklifi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı karar ile vizeleri, 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasında dolacak olan sanayiciler için ek süre, 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.