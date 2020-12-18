Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,: 160 milyon doz aşı üretebiliriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’nda, Türk bilim insanlarının koronavirüse karşı başlattığı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi. Varank, bilim insanlarının tedavi odaklı 9 ilaç ve bağışıklık kazanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme projesi olmak üzere toplam 17 proje yürüttüğünü anlattı. Bakan Varank, “Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin tamamı ve hatta daha yenilikçi yöntemler platform tarafından da çalışıldı. 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ YETERLİ



Hayvan deneylerinin ileri bir aşaması olan karşı koyma testlerinin de TÜBİTAK MAM’da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bilgisini veren Varank, Faz-2 aşaması için de hazırlıklar yapıldığını belirtti. “Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman’da 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip” diyen Varank, ekosistemdeki 13 aşı adayının Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yer aldığını belirtti. Bakan Varank, “Yürüttüğümüz toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin’in ardından 3. ülke konumundayız” dedi.

SÖZLEŞME İMZALANDI, OXFORD’DAN DA GELECEK



Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, katıldığı bir canlı yayında aşı sorularını yanıtladı. “Sinovac aşısını öncelikli alıyoruz gibi görünüyor ama Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda” diyen Özlü, sözlerine şöyle devam etti: “Oxford kendi aşısıyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. DSÖ ayrıntılı bilgi istemişti firmadan. O süreç tamamlanıyor, o da olumlu gelirse o aşıya da Türkiye ulaşacak. Bununla ilgili sürecin devam ettiğini zaten Sayın Bakan açıklamıştı. Türkiye’de de Sinovac’ın Faz-3 çalışması devam ediyor. Yaklaşık 6 bin gönüllüye bu aşı uygulanmış ve yan etki görülmemiş. Önümüzdeki günlerde de Türkiye sonuçları yayınlanabilir.”

BAHARA KADAR ÖNEMLİ BİR KESİME VURULACAK



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şu anda Türkiye’ye çok ciddi miktarda aşı geldiğini ve kendisinin de 2 doz aşı yaptırdığını belirterek, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz, ciddi bir komplikasyon bildirilmedi” dedi. Aşılamayla birlikte yaz aylarında normalleşmeye dönülebileceğini kaydeden Gündüz, “Şu anda ülkemize çok ciddi miktarda aşı geliyor. Bu en azından 25 milyon insanımızın aşılanması demek. Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacaktır. Dolayısıyla salgının önü kesilecektir” diye konuştu.